أهم الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

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تُقام مساء اليوم الخميس الموافق 19 جمادى الأولى 1438هـ، عدد من المحاضرات الدينية، والأنشطة الدعوية، والدروس العلمية، في عدد من مناطق المملكة، بمشيئة الله.

أربعة دروس علمية لعدد من المشايخ بالمسجد الحرام

يُقدِّم الشيخ على بن عباس الحكمي، “شرح بلوغ المرام”، بعد صلاة المغرب ضمن الدروس العلمية اليومية لعدد من المشايخ والدعاة بالمسجد الحرام، وتشمل درساً للشيخ محمد بن عبدالله العجلان في “شرح زاد المعاد”، ودرس للشيخ وصي الله بن محمد عباس في “شرح سنن الترمذي”، بعد صلاة المغرب، ودرسا للشيخ محمد بن علي آدم، في “تفسير بن كثير” بعد صلاة العشاء.

«غزوة أُحد أحداث ووقائع».. بـ «راجحي مكة المكرمة»

يُلقي الشيخ صالح الزهراني محاضرة بعنوان “غزوة أحد أحداث ووقائع”، في جامع الراجحي بمكة المكرمة، بعد صلاة المغرب، وتأتي المحاضرة ضمن اللقاءات الشهرية التي ينظمها للحديث في السيرة النبوية العطرة.

يعلق عليها سماحة المفتي.. «منهج أهل السنة» محاضرة بالرياض

يقدم الشيخان (أحمد جيلان وعمر العمر) محاضرة بعنوان “منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحاكم”، ويعلق عليها سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بجامع الإمام تركي بالرياض بعد صلاة المغرب.

العريفي يشرح مختصر الإمام البخاري بـ “راجحي الرياض”

يقدم الشيخ محمد العريفي درسه الأسبوعي “شرح مختصر صحيح البخاري” بجامع الراجحي بالرياض بعد صلاة المغرب، بمشيئة الله.

محاضرة ختامية للشيخ البدراني بجامع ابن حجر

يقدم الشيخ ناصر البدراني محاضرة في اليوم الختامي لملتقى “أولئك لهم الأمن” بجامع ابن حجر بنسيم الرياض بعد صلاة المغرب.

«الداء والدواء».. درس للفوزان بمسجد المنار

يقدم الشيخ الدكتور إبراهيم الفوزان الدرس الأسبوعي، “كتاب الداء والدواء” كل يوم بين أذان وإقامة صلاة العشاء بمسجد المنار في حي العقيق بشارع حمام الأنف بالرياض.

«يوم علمي» للودعان بجامع السويلم بالرياض

يُقيم الشيخ عبدالرحمن الودعان يوماً علمياً يشرح فيه كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها بجامع السويلم بالنظيم الرياض بعد صلاة المغرب.

«إن الله يحب التوابين».. محاضرة للقرني بالطائف

يُقدّم الشيخ عائض القرني، محاضرة بعنوان “إن الله يحب التوابين” ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالطائف، بعد صلاة المغرب بمقر المكتب.