«ابتدائية النووي» بينبع تحصد جائزة التعليم للتميز بفئة الإدارة والمدرسة

تواصل – عبدالله الحجوري:

حصلت ابتدائية النووي في مدينة ينبع الصناعية بقيادة القائد التربوي الأستاذ أحمد محمد العسيري، على المركز الأول على مستوى المملكة، بحصولها على جائزة التعليم للتميز فئة الإدارة والمدرسة، والتي نظمتها وزارة التعليم في دورتها السابعة للعام الدراسي (1436 ـ 1437هـ) بحفل تكريم على مستوى المملكة وذلك بمقر مركز الملك فهد الثقافي يوم الأحد الماضي بالرياض بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى وحضور عدد من المسؤولين في الوزارة والمهتمين بالتعليم ومديري إدارات التعليم.

من جهته أبدى القائد التربوي الأستاذ أحمد العسيري لابتدائية النووي بينبع الصناعية، سعادته بهذا الإنجاز وقال ‘‘أحمد الله الذي وفقنا لهذا الإنجاز الكبير على مستوى مملكتنا الحبيبة والمتمثل في تحقينا لجائزة التميز للتعليم في فئة الإدارة والمدرسة المتميزة في دورتها السابعة، هذه الجائزة التي كانت بوصلة التغيير وأداة التطوير ومنهجاً علمياً لقيادة مدرسة المستقبل إلى مصاف المدارس المتقدمة علمياً وإدارياً وتقنياً‘‘.