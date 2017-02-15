برعاية أمير الرياض.. «دروب العرب» تشارك في افتتاح المشروعات الجديدة بمنتزه الثمامة

تواصل- خالد العبدالله:

شاركت ‘‘دروب العرب‘‘ احتفالية افتتاح المشروعات الجديدة بمنتزه الثمامة البري، ونفذت نشاط ‘‘هايكنج منتزه الثمامة البري‘‘ برعاية سمو أمير الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الذي التقط سيلفي مع المشاركين في نهاية النشاط.

واستمر نشاط ‘‘الهايكنج‘‘ لمسافة 11 كم بمشاركة 35 مشاركاً من داخل وخارج الرياض يتقدمهم السفير السابق الدكتور عبدالله القويز، وعضو مجلس الشورى اللواء عبدالله السعدون والسفير المفوض على المسعود، وآخرون من محبي هذه الرياضة.

وانتهى نشاط ‘‘الهايكنج‘‘ بالوصول لمقر الحفل والسلام على سمو أمير الرياض، واستماعه لنبذة عن الهايكنج وربطه بالسياحة والبيئة والاهتمام بصحة الشباب، وبعد السلام على سمو الأمير حضر المشاركون حفل الغداء، والاحتفال بالمشروعات الجديدة في المنتزه.

ومن جانبه تقدم الدكتور صالح الأنصاري الأستاذ المساعد في طب المجتمع ومؤسس ‘‘دروب العرب‘‘ بالشكر للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على إتاحة الفرصة للمشاركة في هذه الاحتفالية، كمثال على استثمار المنتزهات الوطنية دون الإضرار بها.

وقال الأنصاري: ‘‘إن دروب العرب، تطبق مفاهيم البرنامج الوطني لا تترك أثراً، وتهتم بنشر الوعي والمحافظة على الوجهات السياحية والاهتمام بالطبيعة وحماية البيئة‘‘.