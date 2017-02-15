 القصيم.. مصادرة 350 جالون «مخلل» مجهولة المصدر | صحيفة تواصل الالكترونية

القصيم.. مصادرة 350 جالون «مخلل» مجهولة المصدر

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القصيم.. مصادرة 350 جالون «مخلل» مجهولة المصدر

تواصل – فريق التحرير- القصيم:

تمكنت فرق العمليات والطوارئ بأمانة منطقة القصيم، من مصادرة  ما يقارب 350 جالوناً محملة بمواد غذائية (مخللات) مجهولة المصدر، يتم تصنيعها وتخزينها داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة بريدة من قبل أحد العمالة.

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة القصيم، أن تفاعل عمليات وطوارئ الأمانة مع بلاغ مواطن، أدى إلى الوصول لهذه الكمية مجهولة المصدر من المخلل، حيث باشرت العمليات والطوارئ والمراقب الصحي والدوريات الأمنية، عملية الوقوف على الشاحنة التي كانت تقوم بتحميل الكميات وبيعها على عدد من المطاعم في مدينة بريدة.

ومن ثم تم حجز الشاحنة مع مصادرة جميع الكميات والإعداد لإتلافها، فيما تتحفظ الجهات الأمنية على البائع لاستكمال بقية الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

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