 مصادرة وإتلاف 2 طن حلويات في استراحة مخالفة بمكة | صحيفة تواصل الالكترونية

مصادرة وإتلاف 2 طن حلويات في استراحة مخالفة بمكة

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مصادرة وإتلاف 2 طن حلويات في استراحة مخالفة بمكة

تواصل – فريق التحرير- مكة:

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لبلدية محافظة الجموم من ضبط معمل للحلويات والمعجنات يقوم بإعداد الكنافة والمعمول والدخن، في منطقة بئر الغنم شمال مكة المكرمة.

وتبين بعد مداهمة الموقع، أنه غير مرخص ويُدار من قبل مجموعة من العمالة المخالفة، يقومون بعمل الحلويات وتغليفها وتعبئتها باستخدام استيكرات مزورة بعضها لشركات مشهورة عالمية، ومن ثم يقومون بتوزيعها على المحلات بالمنطقة.

أوضح ذلك رئيس بلدية محافظة الجموم  فيصل بن حمدان آل مخلص، مؤكدا أن المراقبين الصحيين بالبلدية وأثناء جولاتهم الميدانية اشتبهوا بسيارة تقوم بتوزيع الحلويات على المحلات التجارية، وتمت مداهمة الاستراحة، حيث وجد بها العديد من المخالفات كونها مكاناً غير مخصص لإعداد الطعام، كما أنها تفتقد إلى أبسط الاشتراطات الصحية ومقومات النظافة، مع تكاثر الحشرات الطائرة، إضافة إلى أن جميع العمال الموجودين في الاستراحة لا يحملون شهادات صحية.

وأضاف، تمت مصادرة كميات كبيرة من الحلويات والكنافة تقدر بحوالي 2 طن، كانت مجهزة للتوزيع بالأسواق، كما تمت مصادرة العديد من الأدوات والمعدات وكذلك ماكينة طباعة تواريخ، وتم حجز السيارة والقبض على العمالة الموجودة والبالغ عددهم 11 عاملاً، وتسليمهم إلى شرطة محافظة الجموم، وتم إغلاق الموقع واستدعاء صاحبه لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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