الرياض.. فريق طبي ينجح في ترميم وجه امرأة بالجلد الصناعي

تواصل – بدر العبدالرحمن:

حقق مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض، إنجازاً علمياً جديداً، حيث تمكن فريق طبي بقيادة الدكتور ماهر الأحدب رئيس قسم جراحة التجميل، من إجراء عملية ترميم الأنسجة العميقة لامرأة باستخدام الجلد الصناعي.

كانت المريضة، تعاني من تشوه بالخد إثر استئصال ورم من الفك، والاستعاضة عن عظم الفك بصفائح معدنية لتعويض العظام المفقودة، إلا أنه مع مرور الوقت بدأ الجلد ينكمش على الصفيحة المعدنية مما جعلها ظاهرة للعيان بشكل مزعج.

ونظراً لصعوبة الحالة ومحدودية الخيارات المتوفرة فقد تم الاتفاق على تعويض الأنسجة العميقة ودهون الوجه المفقودة عن طريق طبقات متعددة، من الجلد الصناعي والذي تم إدخاله تحت جلد المريضة، لتغليف الصفيحة المعدنية ولترميم مظهر الخد بشكل لا تظهر الصفيحة من خلاله، وبفضل من الله تعالى تكللت العملية بالنجاح.

تجدر الإشارة، أنه عادة ما يتم استخدام الجلد الصناعي للتعويض عن الجلد المفقود، إلا أن استخدامه في الطبقات العميقة وعلى صفائح معدنية يُعتبر إنجازاً طبياً ونادراً.