زجاج «سائل» يحمي شاشات الهواتف من الكسر

تواصل – وكالات:

أكد خبراء في مجال صناعة الهواتف الذكية أن إحدى الشركات المتخصصة في صناعة الإلكترونيات، طورت زجاجاً ‘‘سائلاً‘‘ جديداً سيساعد على حماية شاشات الهواتف من الكسر.

وتعليقاً على الاختراع الجديد قال الخبراء: ‘‘زجاج ProtectPax الجديد طور بشكل مميز ليحمي شاشات الهواتف والحواسب اللوحية من الكسر والتلف الميكانيكي والخدوش، المطورون لم يفصحوا عن مكونات الزجاج أو تقنية تصنيعه، لكنهم أوضحوا أنهم استخدموا تقنيات مماثلة لتلك التي تستخدم في مجال صناعة الطيران والصناعات الفضائية‘‘.

ووفقاً للخبراء، فإن سمك الزجاج الجديد الذي سيستعمل لحماية شاشات الأجهزة الذكية 0.0004 ملم فقط، أي يعد رقيقا جداً مقارنة بالزجاج التقليدي الواقي المستخدم حالياً والذي تبلغ سماكته 0.3 ملم، وأهم ما يميز الزجاج الجديد هو صعوبة خدشه، وهذا يضمن عدم ملاحظة المستخدم لوجوده على شاشة الهاتف لمدة عام على الأقل.

من جانبهم قال الخبراء في الشركة المصنعة ‘‘إن الزجاج الجديد يتميز بصلابة عالية تشبه صلابة الزمرد والياقوت، ما سيجعله قادرا على حماية الشاشات من التلف الميكانيكي، كالكسور والخدوش بنسبة 92.7%، إضافة إلى أنه سيقلل من نسبة الإشعاعات الكهرومغنطيسية الصادرة عن الهواتف بنسبة 99%‘‘.

وعن آلية وضعه على الهواتف والأجهزة الذكية أكد الخبراء، أن الاختراع الجديد عبارة عن مادة سائلة تغطى بها الشاشة، وبعد فترة قصيرة يتصلب السائل ليصبح قاسيا كالزجاج العادي، وهذا ما يسهل وضعه على مختلف أنواع الهواتف والحواسب.