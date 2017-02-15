4 طرق تساعد مرضى السكري على تَذَكر أخذ الأدوية

تواصل ـ وكالات:
قالت الطبيبة الصيدلانية فرح أحمد العمري، ‘‘إن الانتظام في أخذ أدوية مرض السكري، يعد من أهم عوامل الحصول على النتيجة العلاجية المنتظرة‘‘، مضيفة أن المرضى يستطيعون منع المضاعفات المستقبلية عن طريق الالتزام بالعلاجات والإجراءات الوقائية من خلال عدة طرق تساعد المرضى على تذكر أخذ الأدوية بشكل يومي ومنتظم أهمها:
- تحديد أوقات ثابتة في يومك لمواعيد الأدوية بحيث تضمن تذكر أخذ الأدوية بشكل يومي ومرتبط بالأحداث اليومية المتكررة.
- يمكنك الاستعانة بعلب تنظيم الدواء، وفيها تقسم الجرعات اليومية بحيث تضمن أخذ العلاج، وهي مناسبة لكبار السن الذين يتناولون أدوية كثيرة يوميا.
- استخدام الهاتف النقال كوسيلة لتذكر الأدوية، فهنالك المنبه اليومي وبعض التطبيقات التي تساعد المرضى على تذكر العلاج في أوقات محددة.
- زيارة الطبيب بشكل منتظم، وهنا نستطيع تفادي بعض الأعراض الجانبية والقيام ببعض الفحوصات مثل HbA1c الذي بدوره يحدد مدى فاعلية العلاج ويقيس مدى الالتزام بالأدوية بطريقة غير مباشرة.