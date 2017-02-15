4 طرق تساعد مرضى السكري على تَذَكر أخذ الأدوية

تواصل ـ وكالات:

قالت الطبيبة الصيدلانية فرح أحمد العمري، ‘‘إن الانتظام في أخذ أدوية مرض السكري، يعد من أهم عوامل الحصول على النتيجة العلاجية المنتظرة‘‘، مضيفة أن المرضى يستطيعون منع المضاعفات المستقبلية عن طريق الالتزام بالعلاجات والإجراءات الوقائية من خلال عدة طرق تساعد المرضى على تذكر أخذ الأدوية بشكل يومي ومنتظم أهمها: