عمليات جراحية ناجحة في مستشفى أملج تعيد الأمل لـ3 مرضى

تواصل- خالد العبدالله:

نجح الفريق الطبي في قسم الجراحة بمستشفى أملج بمنطقة تبوك، في إجراء ثلاث عمليات نوعية لمقيمين ومواطن حيث تمكن الفريق الطبي، من المحافظة على يد مقيم، يبلغ من العمر 32 عاماً، تعرضت يده إلى بتر في الأصابع بسبب ماكينة حيث تم إجراء تثبيت داخلي وتفادي بتر كلي للإبهام مع عمل زرع جلدي عصبي حول الإبهام.

وكانت الحالة الثانية، لمواطن، يبلغ من العمر 45 عاماً، تعرض إلى كسر مضاعف في اليد نتيجة عضة جمل له، وقد تم إجراء عملية جراحية ليد المريض حيث عمل لليد تثبيت داخلي بصفيحة دقيقة حرف T.

أما الحالة الثالثة، فكانت لمقيم في العقد الثالث من العمر وصل إلى طوارئ مستشفى أملج، وهو يعاني من بتر في مشطيات القدم اليسرى مع قطع في تروية الشريانية، وتم بحمد الله تعالى إجراء عملية جراحية للقدم، وتكللت بالنجاح وما زال المريض يخضع للعناية الطبية اللازمة.

جدير بالذكر، أن مستشفى أملج يعد أحد منظومة مستشفيات منطقة تبوك الحديثة بسعة 100 سرير، حيث زود بأحدث التجهيزات والكوادر الطبية والفنية.