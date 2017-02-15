 شرطة الرياض تضبط مواطنا قتل آخر طعنا بـ«سكين» لخلاف بينهما | صحيفة تواصل الالكترونية

شرطة الرياض تضبط مواطنا قتل آخر طعنا بـ«سكين» لخلاف بينهما

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شرطة الرياض تضبط مواطنا قتل آخر طعنا بـ«سكين» لخلاف بينهما

تواصل- خالد العبدالله:

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه في حوالي الساعة الثانية من صباح الأحد الماضي، ورد بلاغ لمركز شرطة الحائر، النقطة الأمنية بمستشفى الإيمان العام عن وصول مصاب بجرح نافذ أسفل الصدر وحالته حرجة، لكنه فارق على إثره الحياة.

وأسفرت تحقيقات إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، عن الاشتباه في مواطن، بالعقد الثالث من العمر، بعد أن أشارت الدلائل على تورطه في ارتكاب الجريمة، وبضبطه ومناقشته أقر بطعن المجني عليه بسلاح أبيض (سكين) بسبب خلاف بينهما، تم التحفظ على الجاني وأداة الجريمة، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة، لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

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