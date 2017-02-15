مصر.. سجن «عاطل» انتحل صفة وزير الداخلية بغرض النصب

تواصل – وكالات:

قررت نيابة القاهرة في مصر، سجن مصري عاطل، 4 أيام على ذمَّة التحقيق، لانتحاله صفة وزير الداخليَّة بغرض النَّصبِ على المواطنين.

وقالت تحقيقات النيابة، ‘‘إنَّ المتَّهم اعتاد النَّصب على المواطنين، بزعم معرفته بالوزراء، وأوهمهم أنَّه قادر على إنهاء خدمات لهم‘‘ مشيرة إلى أن المتَّهم التقط صورة مع وزير ريٍّ سابق بـ”الصدفة”، واستغلَّها في إيهام ضحاياه أنَّه على معرفة بالوزراء.

وأوضحت، أن المتَّهم سقط عندما اتَّصل بمرور القطاميَّة، وأبلغهم أنَّه وزير الداخليَّة، وأنَّه سيرسل شخصًا لإنهاء بعض الأشياء في المرور، فارتاب مدير المرور في أمره، وأبلغوا رجال المباحث، فتبيَّن أنَّه منتحل صفة وزير الداخليَّة، وبتتبُّع هاتفه تمَّ ضبطه، وإحالته إلى النيابة التي قرَّرت حبسه.