مصادر: تحديد مصير مديونية المسجلين في «حساب المواطن» قبل مايو القادم

تواصل – الرياض:

قال مصدر مسؤول، إن اللجنة الوزارية العليا، ستعمل على تحديد مصير الديون للمسجلين في برنامج ‘‘حساب المواطن‘‘، كما ستقوم بالتحري عن مقدار تلك الديون وحجمها، والآلية التي يتم من خلالها معرفتها، وكيفية احتسابها، قبل شهر مايو القادم، وفقا لـ”المدينة”.

وأظهرت الأرقام المسجلة في برنامج ‘‘حساب المواطن‘‘، أن 49% مسجلين في البرنامج من إجمالي عدد سكان المملكة، حسب إحصائية نُشرت أول أمس الثلاثاء، وأن عدد المسجلين في البرنامج بلغ 9.751.652 مستفيدا من إجمالي عدد السكان المواطنين الذين يبلغ عددهم 20.064.970 نسمة.

وبيّن المصدر، أن الذين يسجلون بياناتهم في سجلات البرنامج، خلال الأسبوعين المقبلين، سيحظون بأسبقية الصرف عن غيرهم خلال الشهر الأول قبل رفع الدعم عن أسعار الطاقة، ولن يستحق البقية من الذين لم يسجلوا في الحساب بياناتهم صرف الدعم بأثر رجعي، وأن الدعم لن يقر إلا من المقام السامي بعد أن ترفع اللجنة النتائج.

وحسب الإحصائية، فإن إجمالي عدد المسجلين في سجلات برنامج حساب المواطن، 9.751.625 مستفيدا، يبلغ عدد المستفيدين منهم 2.865.241 مستفيدا، ويبلغ عدد التابعين 6.886.384 تابعا.