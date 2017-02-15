تعرَّف على 9 أشياء بسيطة تجعل حياتك أسهل

تواصل – وكالات:

في بعض الأحيان، نحتاج إلى بعض الأفكار البسيطة وغير المكلفة والتي تسهل أعمالنا اليومية، التي قد نراها معقدة في بعض الأحيان، ولا شك في أننا كل يوم نكتشف المزيد من الأفكار والإبداعات التي تضيف سلاسة على الأعمال التي نقوم بها.

إليك 9 من هذه الحيل الذكية نستعرضها فيما يلي:

وضع ملعقة خشبية بإناء طعام توقِف سكب الماء:

إنها طريقة سهلة؛ فهناك أنواع معينة من الطعام، مثل المعكرونة، ينتج عنها إفرازات سطحية تقلل من التوتر السطحي للماء، ومن ثم زيادة تشكل الفقاعات على سطح الماء المغلي التي يزداد حجمها وتصعد لحافة الوعاء، بسبب الرغوة المتكونة ويمكنها أن تجري على الجوانب، إلا أن الملعقة الخشبية لا تسمح لهذا الأمر بالحدوث، فهي تفجّر الفقاعات؛ لأن الخشب مادة Hydrophobic؛ أي كارهة للماء وعندما يتجنب الماء ملامسة شيء كاره للماء، فإنه يتراجع مسبباً انفجار الفقاعات.

تكبير حجم صوت الجوال بوضعه في إناء:

بحيث تكون الشاشة لأعلى ومكبر الصوت لأسفل، بحيث ترتد الموجات الصوتية أسفل وعلى جدران الوعاء وهذا يخلق تأثيراً بلا شك، ولكنه لا يكبر الصوت بدرجة كبيرة جداً، وإنما بدرجة معقولة، وخصوصاً إذا كان مكبر الصوت أو ميكرفون هاتفك ضعيفاً، ويمكنك أيضاً وضعه في كأس ماء بالوضعية نفسها وسيعطي التأثير نفسه.

بودرة الأطفال تزيل رمال شاطئ البحر من على الجسم:

كم مرة تعانين فيها بعد قضاء يوم طويل على شاطئ البحر، بسبب التصاق الرمال بأجساد عائلتك ومن ثم يُحدثون الكثير من الفوضى عند دخولهم المنزل؟!، بودرة الأطفال تساعدك في التغلب على هذه المشكلة؛ فقبل الدخول للمنزل عليهم وضع القليل من بودرة الأطفال التي تمتص الرطوبة والمياه من فوق أجسامهم وتساعدهم على التخلص من الرمال الملتصقة بأجسادهم.

قشر البرتقال يساعدك في التخلص من الرائحة الكريهة:

إن وضع القليل من قشر البرتقال داخل حذائك ليلاً سيجعل رائحته الكريهة تتلاشى في الصباح، كما أن لبيكربونات الصوديوم قدرةً كبيرةً على التخلص من هذه الروائح أيضاً، بالإضافة إلى بودرة الأطفال والكحول.

تحسين رائحة الجسم:

كل منا يرغب أن تكون رائحة جسده جيدة، ولذلك عليك ببعض الأكلات التي تعطيك رائحة طيبة مثل الفواكه الحمضية كالأناناس والبرتقال والفراولة وشاي الياسمين والهيل الذي يتخلل الجسم تاركاً وراءه رائحة جيدة.

أيضاً الزبادي والقرفة وشرب المزيد من المياه بشكل عام، والماء مع الليمون بشكل خاص يساعد في إعطاء رائحة نظيفةـ وهناك أيضاً القرفة والزعتر، والنعناع التي يحسِّن من رائحتك بشكل كبير.

قشر الموز والبيض وبقايا الشاي لتسميد النباتات:

يمكنك أن تخفق هذه المخلفات جميعها في الخلاط الكهربي وإضافة القليل من الماء حتى يصبح الخليط متماسكاً لتحصل على خليط أفضل من أي سماد أو كيماويات ضارة لنباتات منزلك.

شرب الماء بعد الكاكولا يقلل من تأثيرها على الأسنان:

وذلك لأنك بشرب الماء تقلل من الوقت الذي تكون فيه أسنانك تحت تأثير حامضي، كما أن هذا يجعل الرقم الهيدروجيني للعابك صحيًّا أكثر.

تخزين الخضراوات بطريقة مكعبات الثلج:

هناك العديد من الخضراوات، مثل البقدونس، التي يجب أن تكون طازجة؛ لكي نتمكن من استخدامها، وأفضل طريقة تقطيع تلك الخضراوات إلى قطع صغيرة ووضعها في مكعبات الثلج وإضافة القليل من زيت الزيتون عليها ووضعها في الثلاجة.

فأنواع الأعشاب، مثل البقدونس، لا يمكن تجفيفها؛ لأنها بذلك تفقد طعمها وصلاحيتها، وذلك فإن تجميدها يعد الحل الأنسب لها.

إحكام رباط الحذاء:

أحياناً تشعر بالملل من كثرة المرات التي تقوم فيها بإعادة ربط حذائك.. هناك حل بسيط وسريع لهذا الأمر، فبإمكانك استعمال شمعة وفركها على الرباط، ما يساعد على إحكام العقدة جيداً.