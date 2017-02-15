قريبا.. مستشفى القنفذة تفتتح قسما لـ«الدرن» لإنهاء التحويل للطائف

تواصل – مكة:

كشف مدير مستشفى القنفذة العام، الدكتور محمد حسن عبده الزبيدي، اليوم الخميس، أنه سيُفتتح قريباً قسم خاص بمرض الدرن لإنهاء معاناة المرضى من التحويل إلى الطائف.

وقال الزبيدي، ‘‘إن المستشفى تم تسليمه إلى المقاول حتى يتم الانتهاء منه في الوقت المحدد، ومن المقرر أن يتم الاستلام المبدئي في شوال، والنهائي في ذي الحجة، مبيناً أن أنظمة الأمن والسلامة مطبقة حسب النظام والجودة، بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وأوضح، أن الانتقال إلى المستشفى العام سيُحدث نقلة نوعية في تقديم جميع الخدمات الطبية من الملف الإلكتروني، وربط المختبر والأشعة والتحاليل بالعيادة مباشرة دون مراجعة الأقسام من ذوي المرضى، والطبيب هو من يتابع حالة المريض من لحظة دخوله إلى المستشفى حتى مغادرته بعد تقديم الخدمة الطبية المميزة.

وأشار الزبيدي، إلى أنه تم تخصيص سريرين فقط في كل غرفة لمنع التكدس، كما توجد غرف عزل للرجال والنساء، وغرف عمليات في الطوارئ، والعناية المركزة، وغرف خاصة لكبار الشخصيات.