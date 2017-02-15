سجون حوثية سرية لاعتقال النساء في صعدة

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كشفت مصادر يمنية، أن ميليشيات الحوثيين أنشأت سجونا سرية، أحدها في محافظة صعدة، تحتفظ فيه بالنساء والفتيات لإرغام أقاربهن المنضوين تحت المقاومة على تسليم أنفسهم.

وقاد اختطاف فتاة من أهالي محافظة صعدة اليمنية التي يسيطر عليها الانقلابيون، إلى كشف سجن سري خاص بالنساء اللاتي تختطفهن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، منذ استيلائهم على السلطة الشرعية بالبلاد في 21 سبتمبر 2014.

وقالت مصادر محلية ‘‘إن الميليشيات اختطفت ابنة المواطن نايف قاسم الغرابي، من مديرية الصفراء بقرية آل شبة، في محافظة صعدة واقتادتها على متن طقم عسكري إلى جهة مجهولة، ومنعوا ذويها من إبلاغ المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان المحلية والدولية‘‘.

وأضافت، أنه بعد مضي أشهر على اختطاف الفتاة، أبلغت الميليشيات أهل الفتاة أنها معتقلة بمنطقة الحمزات، في سجن يشرف عليه شخص يدعى “أبو راغب”.

وأشارت إلى أن الميليشيات، أبلغت أهل الفتاة التي تبلغ من العمر 15 عاما، أن سبب اختطافها هو انضمام شقيقها للمقاومة الشعبية، وهددت بعدم تسليمها حتى يقوم شقيقها بتسليم نفسه.

من جهتها تمكنت طائرات التحالف العربي من تصفية عدد من قيادات القوات الخاصة التابعة للحرس الجمهوري أثناء محاولتهم التسلل إلى المملكة، ومن أبرزهم: العميد محمد الكبسي، والعميد حسن الملصي، والعميد عبدالله القوسي، والعقيد حسين الدولة.