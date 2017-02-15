«القرني» يروي مواقف طريفة لبعض الصحابة والعلماء (فيديو)

تواصل- عبدالرحمن الخالد:

نشر الداعية الدكتور عائض القرني، مقطعاً مصوراً عبر حسابه على ‘‘سناب شات‘‘ روى خلاله عدداً من المواقف الطريفة لبعض العلماء، ومواقف رويت عن العصور القديمة.

وتحدث القرني، عن موقف للإمام الشعبي حين رد مازحاً على سؤال رجل: هل مَن مات يوم الجمعة لا يعذب في القبر؟، حيث قال: يعذب يوم السبت إن شاء الله، وحكى موقفاً آخر عن عبدالله بن الزبير حين سأله شخص ما هو الفرج بعد الشدة؟، فأجاب: أن تعزم الضيف فيقول لك إني صائم.

وروى موقفاً طريفاً حدث مع العالم المصري محمد أبو زهرة، أن امرأة بدينة جاءت إليه شاكية وسألته: ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم رفقاً بالقوارير، فأجابها: ‘‘قال رفقاً بالقوارير وليس رفقاً بالبراميل‘‘.

وأضاف في حكاياته، أن رجلاً مجوسياً سأل آخر مسلماً أن والده مات وعليه دَين وهو لا يستطيع قضاءه، فأخبره المسلم أن يبيع بيته ليقضي دين والده، فسأله المجوسي هل قضاء الدين سيخرج أباه من النار فأجابه المسلم بلا، ليرد عليه: إذاً فليبقى الوالد في النار وتبقى الدار.

وواصل القرني، حكاياته، حيث كشف أن رجلاً من قريش سأل آخر من اليمن: ماذا فعلت عجوزكم (يقصد بلقيس ملكة سبأ)، فأجابه: عجوزنا آمنت مع سليمان لله رب العالمين، وعجوزكم مع أبي لهب في نار ذات لهب.