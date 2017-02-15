«الإنتربول» يلقي القبض على مختلس 10 ملايين بصحة الطائف

تواصل ـ الرياض:

أطاح الإنتربول الخليجي، بموظف الشؤون الصحية بالطائف المتهم باختلاس مبلغ يصل إلى 10 ملايين ريال من الإدارة المالية، وذلك بعد عام من هروبه وتخفيه في دبي بالإمارات.

وأكدت مصادر، أنه بعد التوصل إلى موقعه تم القبض عليه، وجرى تسليمه إلى المملكة ممثلة في المباحث الإدارية بالطائف، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وتعود التفاصيل وفقا لـ «عكاظ»، إلى اكتشاف عملية الاختلاس بعد تغيب الموظف عن عمله، رغم انتهاء مدة الإجازة المسموح بها ليتضح وجود عجز مالي كبير.

فيما شرعت حينها الجهات الأمنية بالطائف في التحقيق في القضية، والبحث عن سجله في الرحلات الدولية، كان الموظف الهارب متخفياً عن الأنظار مدة تجاوزت ثمانية شهور في دبي، بعدها بدأ في الظهور لتبدو عليه علامات الثراء الفاحش التي كشفتها «سنابات» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يستعرض بها أمام متابعيه، إذ كان يقود مركبات فارهة من نوع «الرولز رويس»، ويسكن في فنادق فخمة.