«أسوشيتد برس»: رسائل تهديد للمسلمين على واجهة مسجد في لويزيانا الأمريكية

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ذكرت وكالة أنباء “أسوشيتد برس”، أن شرطة ولاية لويزيانا الأمريكية تحقق في ملصقات معادية للمسلمين وضعت على واجهة أحد مساجد الولاية.

وأشارت الوكالة إلى أن إحدى الملصقات كتب عليها “تخيل أمريكا خالية من المسلمين”، في حين أن الملصق الآخر كتب عليه “الذي جعل أمريكا عظيمة: الدم والأرض”.

وأضافت أن تلك الملصقات حملت توقيع “الطليعة الأمريكية”، التي تعرف نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها جماعة قومية من البيض، ويحمل الموقع الإلكتروني لتلك الجماعة ملصقات متطابقة مع تلك التي وجدت على المسجد.

ووفقا لتليفزيون KSLA-TV الأمريكي، فإن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كير” طلب من السلطات التحقيق في الملصقات باعتبارها جريمة كراهية وعنف بحق المسلمين.