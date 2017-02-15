القهوة بدون إضافات تُقلل من الإصابة بالأمراض

تواصل – وكالات:

توصَّلت دراسة علمية حديثة إلى أن الأشخاص المعتادين على شرب القهوة أو الشاي مع إضافات، كالحليب والسكر، هم أكثر عُرضة لتناول الوجبات السريعة خلال اليوم.

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية، أن من بين 19000 مشارك في الاستطلاع الذي أُجري بين عامي 2001 و2012، يوجد 67.5% منهم من مستهلكي القهوة مع إضافة الحليب، أو السكر، أو الكريم، وهو الشيء ذاته بالنسبة لـ 33.4% من مستهلكي الشاي، وفقاً لـ”هافينجتون بوست”.

وخلال الدراسة، سُجلت زيادة قدرها 69 سعرة حرارية لدى شاربي القهوة مع بعض الإضافات مثل الحليب والسكر، و43 سعرة حرارية عند أولئك الذين شربوا الشاي مع إضافات أيضاً.

وأشارت الدراسة إلى أن فوائد تناول القهوة لا تقتصر عليها بدون إضافات وذلك للحفاظ على الوزن، بل إنها أيضاً تجعلك أكثر ذكاءً ويقلل من خطر الإصابة بالسكري، والشلل الرعاش.