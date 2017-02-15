اليابان.. طائرات بدون طيار تُلقِّح الأزهار

تواصل – وكالات:

صمَّم باحثون في المعهد الياباني الوطني للعلوم الصناعية، طائرة صغيرة من دون طيار يمكنها أن تلقح الأزهار، وتُقدِّم يد العون في هذه المهمة للنحل المُهدَّد بسبب التلوث واستخدام المبيدات.

وتُغطي آلات التلقيح الطائرة بـ3 ملايين شعرة حصان مطلية بسائل هلامي أيوني؛ ممَّا يجعلها مشحونة كهربائياً بحيث تلتقط اللقاح من زهرة وتنقله لأخرى، ويمكن للواقح الطائرة العمل 150 دقيقة متواصلة ببطارية يمكن إعادة شحنها، بحسب تقرير نُشر في مجلة “كيم” العلمية الأمريكية عن هذا الابتكار.

وأظهرت تجارب سابقة أجراها عالم الكيمياء الياباني ايجيرو مياكو، أن لهذا السائل الهلامي منافع في التخفي؛ إذ إن لونه يتغير بحسب الضوء، حيث تحمي هذه الميزة اللواقح الآلية الطيارة من الأنواع المفترسة التي يمكن أن تهاجمها ظناً أنها حشرات.

ويتميَّز هذا الابتكار بأهمية كبرى في الوقت الذي يسود فيه القلق من انحسار أعداد النحل في العالم، وهي الحشرات المسؤولة عن التلقيح، وأثر ذلك على البيئة والأمن الغذائي.