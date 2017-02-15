قريباً.. «فيسبوك» تطرح تطبيقاً لِمُشاهدة الفيديو على شاشة التلفزيون

تواصل – وكالات:

كشفت “فيسبوك” عن طرح تطبيق يسمح بمشاهدة مقاطع الفيديو التي تُنشر على شبكتها من خلال شاشات تلفزيونية قريباً، وذلك وفق نسقٍ يتماشى مع أجهزة “فاير تي في” من “أمازون”، و”آبل تي في”، ويسمح بمشاهدة محتويات تُبث بتقنية البث التدفقي، فضلاً عن أجهزة التلفزيون الموصولة من “سامسونج”.

وذكرت مجموعة “فيسبوك” في رسالة نشرتها على موقعها الإلكتروني، أن هذا التطبيق يُتيح بداية مشاهدة أشرطة الفيديو التي ينشرها أصدقاء المستخدم على الشبكة والصفحات التي يتبعها، فضلاً عن التسجيلات الأكثر رواجاً على “فيسبوك”.

ويتوقع أن تندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع نطاقاً تسعى عبرها “فيسبوك”؛ لمنافسة منصة “يوتيوب” التابعة لـ “جوجل”، أو خدمة “نتفليكس” لتخوض بالتالي مجال الإعلانات التلفزيونية المربح جدّاً، على ما ورد في بعض وسائل الإعلام.

واستثمرت “فيسبوك” مبالغَ كبيرة في تقنية الفيديو خلال السنوات الأخيرة، وحرص رئيسها مارك زوكربيرغ على أهمية هذه التقنية عبر عرض النتائج الربعية الأخيرة للمجموعة في فبراير، مؤكِّداً أنه يرى فيها طاقة كبيرة توازي التي تقدمها الأجهزة المحمولة التي سمحت لـ “فيسبوك” بالازدهار مؤخراً.