«تعليم رجال ألمع»: لا صحة لمقطع غرق معلمات جراء السيول

تواصل – عبدالرحمن المغيرة:

أكَّد المتحدث الرسمي بتعليم رجال ألمع حسين أحمد الزيداني، اليوم الأربعاء، عدم صحة مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويُظهر سيارة تجرفها السيول، وقيل إنها مركبة معلمات في محافظة رجال ألمع.

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم رجال ألمع، فايع بن يحيى الحياني، أنه تم التعامل مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة وفق ما تنص عليه اللوائح والتنظيمات، حيث تم الأخذ بوسائل السلامة والاحترازات اللازمة وتعليق الدراسة في كافة القطاعات ليومي الأربعاء والخميس، مؤكِّداً عدم وصول أي بلاغ عن أية حالة بهذا الخصوص.

وأضاف الحياني: أنه بعد تداول المقطع الذي أظهر مركبة تجرفها السيول، وقيل إنها تخص معلمات في رجال ألمع، فقد تم التواصل مع الدفاع المدني بالمحافظة لزيادة التأكيد على عدم صحة ذلك، وقد أوضح العقيد محمد عبدالقادر الحفظي مدير الدفاع المدني بالمحافظة أنه لم يرد إليهم أي بلاغ بهذا الخصوص.