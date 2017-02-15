تطبيقات مجانية لفترة محدودة

تواصل – وكالات:

أحياناً يجعل أصحاب التطبيقات المدفوعة تطبيقاتهم مجاناً، ولكن لفترة محدودة، لإعطاء المستخدم فُرصة الاستفادة من عروضهم، ومن تلك التطبيقات نذكُر 3 منها والتي تتمثَّل في الآتي:

FancyDays

تطبيق غير جديد ولكنه مفيد للغاية، ففكرته تتبلور في التذكير بالأمور المهمة، مع وضع عد تنازلي لها سواء في مركز الإشعارات، أو على أيقونة التطبيق نفسه، فبمجرَّد إنشاء المستخدم لحدث مستقبلي يتم العد التنازلي له فوراً بعد الانتهاء من إنشاء الحدث، كما يدعم التطبيق تخصيص خلفية لكل حدث، ناهيك عن مجموعة الثيمات التي يُوفِّرها بشكل افتراضي، ودعمه للنسخ الاحتياطي على iCloud، وساعة أبل ووتش، وخاصية اللمس 3D، وقفل التذكيرات بكلمة مرور.

Slidebox

هذا التطبيق يختص في إدارة الصور المخزَّنة من على هاتفك الآيفون، وبالتمريرات التي يُنشئها يتم الاحتفاظ بالصور المطلوبة، وحذف الصور غير المهمة، أو المكررة بتمريرة واحدة، وفور التمرير من أسفل إلى أعلى يتم وضع الصورة في ألبوم المفضلة، وبذلك يكون معرض الصور الخاص بك مُنظّماً، مع دعمه للتخزين السحابي للصور التي تريدها من على الخدمات السحابية المعروفة.

TranslateSafari

من اسم التطبيق يُفهم مهامه المتمثلة في ترجمة صفحات الويب في متصفِّح سفاري سواء النص أو الصوت، ودعم أكثر من 40 لغة في محرك بحث بينج وأكثر من 60 لغة في محرك بحث “جوجل”، مع إتاحة اللغة العربية، ومن مزايا التطبيق عرض النص الأصلي بمجرَّد التمرير عليه، وتمييز كلمات أو جمل بعينها، ناهيك عن مَيْزَة حفظ الصفحات في تبويب المفضلة.