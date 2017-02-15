مصادر لـ«تواصل»: انفجار محطة وقود في أبها بسبب صاعقة رعدية (فيديو وصور)

تواصل – علي آل هاشم:

عَلِمت “تواصل” من مصادرها أن أحد خزانات الوقود في محطة نجد بطريق أبها السودة السياحي انفجر؛ جراء تعرُّضه لصاعقة رعدية، فيما

أعلن الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في عسير العقيد محمد العاصمي، أن فرق الدفاع المدني بأبها باشرت حادث حريق محدود في خزان وقود التفريغ بمحطة وقود في الحي الشرقي، طريق أبها السودة السياحي.

وقال العاصمي: إنه جرى إخماد الحريق والتأكُّد من عدم وجود إشكاليات بالموقع، مشيراً إلى أنه لم تقع أي إصابات بسبب الحادث، ولا تزال إجراءات التحقيق جارية لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.