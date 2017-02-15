 لأمنك وسلامتك.. خبراء ينصحون بتغيير مصابيح السيارة نهاراً | صحيفة تواصل الالكترونية

لأمنك وسلامتك.. خبراء ينصحون بتغيير مصابيح السيارة نهاراً

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لأمنك وسلامتك.. خبراء ينصحون بتغيير مصابيح السيارة نهاراً

تواصل – وكالات:

يعاني بعض قائدي السيارات من مشكلة تعطل مصابيح السيارة؛ مما يشكل خطورة على الطريق، ولذلك أوصى نادي السيارات بألمانيا (AvD) بتغيير مصابيح السيارة المعطلة، أو الضعيفة بنظام الإضاءة الخاص بالكشافات، أو المصابيح الخلفية نهاراً.

وعلل النادي ذلك بأنه في حال مواجهة قائد السيارة لصعوبات في عملية تغيير المصابيح، عندئذ يمكنه التوجُّه إلى مركز متخصص في وضح النهار من دون إضاءة السيارة.

وينبغي على قائد السيارة مطالعة دليل التشغيل للتعرُّف على المصابيح، التي يمكنه تغييرها بنفسه وكيفية القيام بذلك، في حين يوصي النادي الألماني بالذهاب إلى المراكز المتخصصة إذا كانت السيارة تعتمد على الإضاءة بتقنية “إل إي دي”.

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