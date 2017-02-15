جدة.. «بلدي حجر» يُطالب بتقليص أسعار وجبات المطاعم

تواصل – نايف الحربي:

طالب رئيس مجلس بلدي قرى وادي حجر، شرق محافظة رابغ بجدة، فهد الزبالي، خلال جولته برفقة مدير الخدمات بالبلدية، ومندوب صحة البيئة، وعدد من الأعضاء، اليوم، على المحلات التجارية بخفض أسعار وجبات المطاعم؛ بناءً على انخفاض مُعظم السلع.

وتجول رئيس المجلس البلدي، وعدد من الأعضاء برفقة مدير الخدمات ببلدية حجر، ومندوب من صحة البيئة، اليوم، جولة على المحلات التجارية، تم فيها رصد بعض الملاحظات والمخالفات.

وقال الزبالي خلال جولتهم التي رصدوا خلالها ملاحظات ومخالفات: إنهم سيطالبون بتقليص الأسعار في المطاعم، مشيراً إلى أنهم لاحظوا أن أسعار كرتون الدجاج بـ 55 ريالاً، فيما تُباع الحبة شواية بـ16 والفحم 18، حيث تبيَّن أن الدجاج أقل الأنواع جودة، كما أن أسعاره منخفضة ولم يتم تقليص سعره.