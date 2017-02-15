 متحدث «الداخلية»: تنفيذ تجربة فرضية لاختطاف طائرة في القيصومة | صحيفة تواصل الالكترونية

متحدث «الداخلية»: تنفيذ تجربة فرضية لاختطاف طائرة في القيصومة

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متحدث «الداخلية»: تنفيذ تجربة فرضية لاختطاف طائرة في القيصومة

تواصل – واس:

صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، بأنه وفي إطار البرامج التدريبية للفرق الأمنية المتخصصة في التعامل مع حالات اختطاف الطائرات بالمملكة وذلك للارتقاء بكفاءاتها المهنية في التعامل مع حالات اختطاف الطائرات بالمطارات السعودية، وجاهزيتهم واستعدادهم لتنفيذ مهامهم في المحافظة على سلامة ركاب وملاحي الطائرات التي قد تتعرّض لحالات اختطاف، تم اليوم الأربعاء الموافق 18 / 5 / 1438هـ، وفي مطار حفر الباطن بالقيصومة، تنفيذ تجربة فرضية لمعالجة اختطاف طائرة من طراز ( إيرباص 321 ) تحمل على متنها ( 115 ) راكباً و (10) ملاحين.
وأضاف أن التجربة الفرضية شملت مهارات التفاوض مع الخاطفين والمحافظة على سلامة الرعايا والملاحين وتخليصهم. وأوضح المتحدث الأمني أن العناصر البشرية المشاركة في تنفيذ الفرضية من القوات الأمنية المختصة والفرق الإسعافية والطبية والإدارية المساندة أظهرت درجة عالية من الكفاءة والاستعداد والجاهزية للتعامل مع مثل هذه الحالات، وذلك وفق المهام المحددة لكل جهة في الخطط الأمنية ذات العلاقة.

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