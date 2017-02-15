الهذال العنزي يحصل على الماجستير بامتياز

تواصل – الرياض:

حصل الأستاذ بندر بن سليمان الهذال العنزي، مدير الشؤون الإدارية والمالية بكلية الآداب بجامعة الملك فيصل بالأحساء، على درجة الماجستير من جامعة الملك فيصل على رسالته التي حملت عنوان: ‘‘اتجاهات طلاب الجامعة نحو العمل الحر دراسة ميدانية‘‘ بجامعة الملك فيصل.

أشرف على الرسالة الدكتور الحبيب كشيدة الدرويش أستاذ علم الاجتماع المشارك بكلية الآداب بجامعة الملك فيصل، وناقشها الأستاذ الدكتور علي سمير علي أستاذ الخدمة المجتمعية بكلية الآداب بجامعة الملك فيصل ممتحناً داخلياً، والدكتور زين العابدين مخلوف حسين أستاذ علم الاجتماع المشارك بكلية الآداب بجامعة الملك فيصل ممتحناً داخلياً، وذلك بحضور مجموعة من طلبة الدراسات العليا بجامعة الملك فيصل.

من جهتها، تبارك صحيفة ‘‘تواصل‘‘ للعنزي حصوله على درجة الماجستير، وتتمنى له مزيداً من التقدم والازدهار في مجاله العلمي والعملي.