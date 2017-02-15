«الشمري» يفتتح ملتقى الحجرة الدعوي بالباحة.. و«المغامسي» يلقي أولى محاضراته

تواصل – عبدالله القرني:

افتتح وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد الشمري، الملتقى الدعوي الثامن بمحافظة الحجرة تحت شعار: (هدي وهداية) والذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الحجرة.

حضر الافتتاح، الشيخ صالح عوَّاد المغامسي، إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة، ومحافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا، وعدد من مديري الدوائر الحكومية والجهات الخيرية، ومشايخ وأهالي الحجرة.

كان في استقبال وكيل إمارة الباحة، عند وصوله مقر الملتقى محافظ الحجرة الدكتور فيحان العتيبي، ومدير مكتب الدعوة بالحجرة الدكتور مرضي بن أحمد الزهراني، وعدد من مشايخ ومسؤولي المحافظة.

وبدأ حفل الافتتاح بتلاوة القرآن الكريم للقارئ، أحمد بن حسن الفقيه، ثمَّ ألقى محافظ الحجرة الدكتور فيحان بن حمود العتيبي كلمة الجهة المنفذة والجهات المشاركة، رحَّب من خلالها بوكيل إمارة الباحة وضيف الملتقى الشيخ صالح المغامسي، وكافة ضيوف وحضور الملتقى.

وقدم باسمه واسم كل مسؤولي الجهات الحكومية بالحجرة، ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود؛ على متابعته الدائمة، وجهوده الحثيثة في تنمية المنطقة وتطويرها، ودعم المناشط الخيرية بوجه عام، كما قدم شكره لمكتب الدعوة بمحافظة الحجرة، ولكل الجهات المشاركة في الملتقى.

وأطلق وكيل إمارة الباحة الدكتور حامد الشمري فعاليات الملتقى، قائلاً: ‘‘بسم الله، وعلى بركة الله، يُشرفني أن أُعلن انطلاق فعاليات ملتقى الحجرة الدعوي الثامن ‘‘هدي وهداية‘‘ في عامه الثامن‘‘.

وقال الشمري: ‘‘إن هذا الملتقى حقق نجاحات متميزة طيلة السنوات الماضية، مضيفاً: “أقدم شكري الخالص لكل القائمين على هذا الملتقى، كما نقل تحيات وتقدير سمو أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود لكل أهالي محافظة الحجرة، والحضور للملتقى‘‘.

بعد ذلك، ألقى إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي محاضرته والتي كانت بعنوان: “تأملات قرآنية”.

وفي ختام الحفل، قدم محافظ الحجرة باسم الجهات المنظمة للملتقى درعين تذكاريتين لوكيل إمارة المنطقة الدكتور حامد الشمري، ولفضيلة الشيخ صالح المغامسي.

وشمل مقر الملتقى عدداً من المعارض المصاحبة لملتقى معرض الحجرة بلا سُكري، والذي تشارك فيه وزارة الصحة، وجامعة الطائف، والهلال الأحمر، ومعرض “علمني الفاتحة” الذي تشارك به جمعية تحفيظ القرآن، فيما تستمر فعاليات الملتقى لمدة ثمانية أيام، بدأت من أمس الثلاثاء وحتى الثلاثاء المقبل.