5 خطوات للتعامل مع حالات الإغماء المفاجئة

تواصل – وكالات:
حدَّد الأطباء عدة خطوات بسيطة للتعامل مع حالات الإغماء المفاجئة، وفقاً لموقع ‘‘wikihow‘‘، المهتم بتقديم المساعدات حول العالم.
وتتمثل هذه الخطوات في:
الخطوة الأولى:
سارع بإمساك هذا الشخص وعدم تركه ليسقط على الأرض؛ لأنه سيُجرح عند ارتطامه.
الخطوة الثانية:
تحريك المغمى عليه فمن الممكن أن يعود له الوعي، ثمَّ تجعل وضعيته مستلقياً على ظهره؛ فذلك يجعل الدم يُضخ للمخ بسهولة.
الخطوة الثالثة:
افسح المجال له حتى يأخذ نفسه، واتركه على الأرض لفترة 15 دقيقة بعد إفاقته ليتخلل جسمه الدم بشكل جيد.
الخطوة الرابعة:
ارفع ساقيه لأعلى خطوتين عن الأرض؛ لتساعد في تدفق الدم إلى مخه.
الخطوة الخامسة:
تحسس رقبته بحثاً عن نبض له إذا لم تشعر به، وسارع بالقيام بإنعاش القلب من خلال الضغط عليه بكلتا يديك بقوة مرة تلو الأخرى.