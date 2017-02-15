5 خطوات للتعامل مع حالات الإغماء المفاجئة

تواصل – وكالات:

حدَّد الأطباء عدة خطوات بسيطة للتعامل مع حالات الإغماء المفاجئة، وفقاً لموقع ‘‘wikihow‘‘، المهتم بتقديم المساعدات حول العالم.

وتتمثل هذه الخطوات في:

الخطوة الأولى:

سارع بإمساك هذا الشخص وعدم تركه ليسقط على الأرض؛ لأنه سيُجرح عند ارتطامه.

الخطوة الثانية:

تحريك المغمى عليه فمن الممكن أن يعود له الوعي، ثمَّ تجعل وضعيته مستلقياً على ظهره؛ فذلك يجعل الدم يُضخ للمخ بسهولة.

الخطوة الثالثة:

افسح المجال له حتى يأخذ نفسه، واتركه على الأرض لفترة 15 دقيقة بعد إفاقته ليتخلل جسمه الدم بشكل جيد.

الخطوة الرابعة:

ارفع ساقيه لأعلى خطوتين عن الأرض؛ لتساعد في تدفق الدم إلى مخه.

الخطوة الخامسة:

تحسس رقبته بحثاً عن نبض له إذا لم تشعر به، وسارع بالقيام بإنعاش القلب من خلال الضغط عليه بكلتا يديك بقوة مرة تلو الأخرى.