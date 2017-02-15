 «آبل» تُطوِّر ماسحات ضوئية للبصمة.. وتُسجِّل براءة اختراع | صحيفة تواصل الالكترونية

«آبل» تُطوِّر ماسحات ضوئية للبصمة.. وتُسجِّل براءة اختراع

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«آبل» تُطوِّر ماسحات ضوئية للبصمة.. وتُسجِّل براءة اختراع

تواصل ـ وكالات:

تعمل شركة ‘‘آبل‘‘ على تطوير ماسحات ضوئية لبصمات الأصابع، تُوضع تحت شاشة هاتف ‘‘آيفون‘‘؛ مما يلغي الحاجة لاستخدام زر الرئيسية؛ وبالتالي إمكانية تشغيل الشاشة بكامل المساحة الأمامية للهاتف؛ وهو ما تتحدث الشائعات أن الشركة ستفعله مع هاتفها المقبل.

وكشفت براءة اختراع نشرها مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، أمس الثلاثاء، اشترتها آبل كجزء من صفقة شراء شركة الشاشات ‘‘لوكس فيو‘‘ LuxVue في عام 2014م، عن نظام يستخدم ‘‘صمامات ثنائية باعثة للضوء‘‘ LEDs تُركَّب تحت الشاشة لتقوم على حد سواء باستكشاف موقع الإصبع، ومسح سطحه لتكون قادرة على قراءة بصمات الأصابع.

يُشار إلى أن آبل ليست الشركة الوحيدة التي تعمل على تقنيات جديدة تسمح بنقل العناصر الضرورية لتشغيل الهواتف الذكية إلى أسفل الشاشة.

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