 الهيئة الملكية في ينبع تستضيف «عميد المشي» لتعزيز الاهتمام بالصحة | صحيفة تواصل الالكترونية

الهيئة الملكية في ينبع تستضيف «عميد المشي» لتعزيز الاهتمام بالصحة

0
الهيئة الملكية في ينبع تستضيف «عميد المشي» لتعزيز الاهتمام بالصحة

تواصل – خالد العبدالله:

استضافت مجموعة ‘‘مشاة ينبع التطوعية‘‘، الدكتور صالح الأنصاري الأستاذ المساعد في طب الأسرة والمجتمع وخبير تعزيز الصحة، عميد رياضة المشي “في المملكة، ضيفاً على الهيئة الملكية بينبع على مدار يومين؛ لإلقاء محاضرة توعوية وتحفيزية لـ300 طالب بالكليات والمعاهد على مسرح كلية ينبع الصناعية.

تضمنت المحاضرة: مفاهيم حول النمط المعيشي وعلاقته بالإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة، كما قدم محاضرة جماهيرية لسكان المدينة الصناعية في ممشى حديقة الأمير سعود بن ثنيان بعنوان: ‘‘صحتك في المشي‘‘ بحضور مدير عام الخدمات العامة الأستاذ موسى المالكي، الذي قدم درعاً تذكارية تكريماً للدكتور الأنصاري.

وشارك ‘‘الأنصاري‘‘ في تدشين اللبس الرسمي لمجموعة مشاة ينبع التطوعية بشعاره الجديد، بالإضافة إلى مشاركته في مشوار مشي جماعي لحوالي 6 كلم، تخللها نقاش تفاعلي حول ثقافة المشي، وإجابات لأسئلة المشاركين، كما قدم دورة تدريبية بعنوان: ‘‘تدريب نشطاء نشر ثقافة المشي‘‘ حضرها 40 متطوعاً من المشاركين والمتعاونين مع ‘‘مشاة ينبع‘‘.

شاهد ايضا

المجمعة.. مواطن يتلقى رسالة عن مخالفة مرورية سُجِّلت عليه قبل عام

المجمعة.. مواطن يتلقى رسالة عن مخالفة مرورية سُجِّلت عليه قبل عام

«بلدي الرياض» يطالب بخطة عاجلة لمواجهة ارتفاع منسوب المياه بحي الموسى (صور)

«بلدي الرياض» يطالب بخطة عاجلة لمواجهة ارتفاع منسوب المياه بحي الموسى (صور)

«مدني جدة» يُخمد حريقاً بمستودع أقمشة (صور)

«مدني جدة» يُخمد حريقاً بمستودع أقمشة (صور)

أمانة المدينة تُتلف لحوم مجهولة المصدر

أمانة المدينة تُتلف لحوم مجهولة المصدر

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>