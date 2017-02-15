الهيئة الملكية في ينبع تستضيف «عميد المشي» لتعزيز الاهتمام بالصحة

تواصل – خالد العبدالله:

استضافت مجموعة ‘‘مشاة ينبع التطوعية‘‘، الدكتور صالح الأنصاري الأستاذ المساعد في طب الأسرة والمجتمع وخبير تعزيز الصحة، عميد رياضة المشي “في المملكة، ضيفاً على الهيئة الملكية بينبع على مدار يومين؛ لإلقاء محاضرة توعوية وتحفيزية لـ300 طالب بالكليات والمعاهد على مسرح كلية ينبع الصناعية.

تضمنت المحاضرة: مفاهيم حول النمط المعيشي وعلاقته بالإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة، كما قدم محاضرة جماهيرية لسكان المدينة الصناعية في ممشى حديقة الأمير سعود بن ثنيان بعنوان: ‘‘صحتك في المشي‘‘ بحضور مدير عام الخدمات العامة الأستاذ موسى المالكي، الذي قدم درعاً تذكارية تكريماً للدكتور الأنصاري.

وشارك ‘‘الأنصاري‘‘ في تدشين اللبس الرسمي لمجموعة مشاة ينبع التطوعية بشعاره الجديد، بالإضافة إلى مشاركته في مشوار مشي جماعي لحوالي 6 كلم، تخللها نقاش تفاعلي حول ثقافة المشي، وإجابات لأسئلة المشاركين، كما قدم دورة تدريبية بعنوان: ‘‘تدريب نشطاء نشر ثقافة المشي‘‘ حضرها 40 متطوعاً من المشاركين والمتعاونين مع ‘‘مشاة ينبع‘‘.