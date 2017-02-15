بعد تسريح 30 معلمة.. «العمل» تطبق قرار حظر فصل المواطنين من المنشآت

تواصل – بدر العبد الرحمن:

أكَّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها ستطبق القرار الوزاري الذي يحظر على المنشآت فصل المواطنين؛ وذلك إثر فصل 30 معلمة من إحدى المدارس الأهلية في الرياض.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل – ردّاً على سؤال بشأن واقعة فصل 30 معلمة، عبر حسابه في ‘‘تويتر‘‘: إن الوزارة ستطبق بحق المنشأة القرار الوزاري الذي يحظر على المنشآت فصل العاملين المواطنين‘‘.

وكانت الوزارة أعلنت، في وقت سابق، ‏صدور قرار يحظر على المنشآت فصل المواطنين بشكل جماعي، وإيقاف الخدمات عن المنشآت المخالفة.