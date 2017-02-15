 رسميّاً.. 9 ملايين شخص سُجِّلُوا في «حساب المواطن» | صحيفة تواصل الالكترونية

رسميّاً.. 9 ملايين شخص سُجِّلُوا في «حساب المواطن»

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رسميّاً.. 9 ملايين شخص سُجِّلُوا في «حساب المواطن»

تواصل ـ الرياض:

كشف برنامج حساب المواطن، عن آخر إحصائية للمسجلين منذ انطلاق البوابة، قبل أيام وحتى اللحظة، مؤكداً أن إجمالي المسجلين بلغ 9.207.937 مواطناً.

وارتفع عدد المستفيدين الرئيسيين إلى 2.902.080 شخصاً، وبلغ عدد التابعين لهم 7.035.127 تابعاً، فيما بلغ عدد أرباب أسر المواطنين 810،912،6 أشخاص، وبلغ مجموع أرباب الأسر من حاملي بطاقات التنقل 4571، و 979 فرداً مستقلاً.

وأظهرت الإحصائية الأخيرة أن 21.833 مواطنة سعودية متزوجة من غير سعودي، تم تسجيلها في البرنامج، وبينت الإحصائية تسجيل 519.793 فرداً سعوديّاً مستقل السكن، بينما جاء عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي بمجموع 2000.381 رب أسرة ضمانية، 476.840 فرداً مستقلاً من مستفيدي الضمان.

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