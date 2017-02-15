وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الحدود الشمالية

تواصل ـ الحدود الشمالية:

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية بدرجة أستاذ، وأستـاذ مشارك، وأستـاذ مساعد، ومحاضر، ومدرس لغة، وذلك في مقرها بعرعر وفروعها في كل من: (رفحاء – وطريف – والعويقيلة).

وأوضح المتحدث الرسمي والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، الدكتور مفضي بن رطيان الشراري، أن الجامعة ترغب في شغل الوظائف بالكوادر الوطنية المؤهلة ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة على بوابة الجامعة الإلكترونية.

وأشار الدكتور الشراري إلى أن التقديم على هذه الوظائف سيكون لمدة خمسة أيام، اعتباراً من يوم الأحد 22 / 5 / 1438هـ إلى نهاية دوام يوم الخميس 26 / 5 / 1438هـ.

وقال: ‘‘إن التقديم على الوظائف ومعرفة الشروط سيكون عبر موقع الجامعة ‘‘www.nbu.edu.sa‘‘، مبيناً أن التقديم سيكون إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني، ولن تستقبل الجامعة أي طلب يدوي.