تعيين شقيق «الحوثي» وزيراً للتعليم بهدف ضرب الهُوية اليمنية

تواصل – وكالات:

عيَّنت الميليشيات الحوثية شقيق زعيمها في منصب وزير التربية والتعليم في حكومتها غير الشرعية بصنعاء، وذلك في إطار مشروعها الرامي لضرب الهُوية، وتغيير النسيج الاجتماعي في اليمن.

وأوردت التقارير أن الرجل الذي يُدعى يحيى بدر الدين الحوثي، لا يتمتع بأي مؤهلات علمية، ومهمته الوحيدة ضرب الهُوية اليمنية، وإحداث تغيير في المناهج الدراسية لصالح مشاريع طائفية وفق أجندة إيرانية، حسب ‘‘سكاي نيوز‘‘.

تاريخ شقيق زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، حافل في تسلق المناصب رغم جهله، فهو تسلل إلى مجلس النواب مطلع عام 2003 من نافذة حزب المؤتمر الشعبي العام.

وكسب نجل مؤسس حركة الحوثيين الانتخابات النيابية في إحدى دوائر صعدة كمرشح عن حزب علي عبدالله صالح، وصار يصول ويجول في أروقة السلطة التشريعية في البلاد، رغم أنه لا يحمل أي مؤهلات دراسية أو علمية.

وفرَّ يحيى الحوثي إلى برلين في خضم حروب صعدة، ليعود حاكماً أعلى في صنعاء عقب الاجتياح المسلح للعاصمة، وسيطرة المتمردين على مؤسسات الدولة بقوة السلاح صيف 2014.

ولم يتوقف الدور الخفي لشقيق زعيم المتمردين الحوثيين عند هذا الحد؛ بل أخذ أبعاداً أكثر خطورة مع تسليمه حقيبة التربية والتعليم في حكومة الانقلابيين؛ إذ بات تجريف الهُوية اليمنية، وتغيير المنهج الدراسي على رأس جدول أعماله.