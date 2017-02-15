سفارة المملكة بجنوب إفريقيا تُحذِّر مواطنيها من عاصفة رعدية قوية

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دعت سفارة المملكة لدى جنوب إفريقيا، مواطنيها في بريتوريا، وجوهانسبيرج؛ لأخذ الحيطة والحذر، بعد توقعات محتملة بتعرُّض المدينتين لعاصفة رعدية.

وأشارت السفارة في ‘‘بيان‘‘ لها اليوم على حسابها بـ‘‘تويتر‘‘ إلى احتمالية تعرُّض الأجزاء الشمالية التي تضم مدينتي بريتوريا وجوهانسبيرج، وعدة مناطق أخرى، إلى العاصفة الاستوائية القادمة من موزمبيق، والمتوقع وصولها إلى جنوب إفريقيا، ابتداءً من الغد وحتى يومين، وستبلغ سرعتها القصوى حوالي 165 كيلومتراً.

وأهابت السفارة بالمواطنين الموجودين في مناطق العاصفة المحتملة؛ لأخذ الحذر، والتزام المنازل قدر الإمكان، في وقت نبهَّت فيه هيئة الأرصاد الجنوب إفريقية إلى التحسب لما قد تحدثه العاصفة من أضرار.