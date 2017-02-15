استمرار تعليق الدراسة في جميع مدارس عسير.. غداً

تواصل- خالد العبدالله:

أقرَّت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، تعليق الدراسة، غداً الخميس، في جميع المدارس التابعة لها؛ بسبَب الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم تعليم رجال ألمع حسين أحمد الزيداني: ‘‘إنه نظراً لاستمرار الحالة المطرية والتقلبات الجوية، أصدرت إدارة التعليم بالمحافظة، قراراً بتعليق الدراسة، غداً الخميس، في جميع مدارس التعليم العام للبنين والبنات بجميع القطاعات التابعة لتعليم رجال ألمع، ومراكز محو الأمية، والمدارس الليلية‘‘.

وأضاف: أن التعليق جاء بناء على تحذيرات وردت من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تتوقع استمرار هطول أمطار غزيرة على المحافظة.

كذلك تم تعليق الدراسة في سراة عبيدة، بعد أن أقرت لجنة الطوارئ بإدارة التعليم يوم غد الخميس في جميع القطاعات التابعة للإدارة، إجازة، نظرًا لما تشهده المنطقة من أمطار.

كذلك نظراً لاستمرار الحالة المطرية تم تعليق الدراسة غداً الخميس 19 / 5 في جميع المدارس التابعة لتعليم محايل عسير.

يذكر أن عدداً من إدارات التعليم في المملكة، قد قررت تعليق الدراسة اليوم الأربعاء بعد حالة الطقس، والأمطار الغزيرة التي هطلت يوم الثلاثاء، وتسبَّبت في غرق بعض المناطق وانجراف بعض المركبات؛ لذا قررت الإدارات التعليمية وبعض الجامعات، منح الطلاب الإجازات للضرورة حفاظاً على حياتهم.