«الإيكونوميست»: بريطانيا تتودد للخليج بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

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قالت مجلة ‘‘الإيكونوميست‘‘ البريطانية: ‘‘إن استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي وافق عليه البريطانيون أعطى لندن قوة دفع جديدة للعودة إلى الخليج‘‘.

وأشارت المجلة إلى أنه وبعد 45 عاماً تقريباً من إنهاء الحكم الاستعماري في الخليج، تتودد بريطانيا مجدداً للشركاء القدامى عبر زيارات متعاقبة.

وذكرت: أن بريطانيا تعود للخليج بقاعدة عسكرية جديدة في البحرين، ومزيد من المنشآت العسكرية في دبي وسلطنة عمان، فضلاً عن مزيد من التدريبات البحرية، وسيتم إعادة نشر قوات بريطانية في عمان بعد سحبهم من ألمانيا في 2019م.

وذكرت المجلة: أنه في ظل تصاعد التوتر بن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحكم رجال الدين في إيران، فإن النظام الإيراني ينظر إلى بريطانيا باعتبارها نقطة ضعيفة في الصراع، وسط تلميحات بأن قاعدة الجفير في البحرين، ستكون هدفاً لإيران حينها، وفقاً لشخص على صلة بكبار ضباط الحرس الثوري.