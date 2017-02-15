 المجمعة.. مواطن يتلقى رسالة عن مخالفة مرورية سُجِّلت عليه قبل عام | صحيفة تواصل الالكترونية

المجمعة.. مواطن يتلقى رسالة عن مخالفة مرورية سُجِّلت عليه قبل عام

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المجمعة.. مواطن يتلقى رسالة عن مخالفة مرورية سُجِّلت عليه قبل عام

تواصل ـ خلف المشقور:

كشف مواطن يسكن في محافظة المجمعة بالرياض، عن تلقيه رسالة نصية عبر جواله تُفيد بوجود مخالفة مرورية مسجَّلة على مركبته؛ بسبب وقوف خاطئ بقيمة 100 ريال؛ ممَّا أحدث مفاجأة بالنسبة لهُ.

وقال المواطن، في تصريح خاصٍّ لـ«تواصل»: ‘‘إنَّ الغريب في الرسالة أنها قُيِّدت قبل عام ولم تصله الرسالة إلا حالياً؛ الأمر الذي جعله يُراجع شعبة المرور لإيضاح الأمر‘‘.

وأضاف المواطن: أن المرور “ردَّ عليه بأنه لا يحق له الاعتراض على المُدَّة الطويلة في تفعيل المخالفة؛ نظراً لبعض الإجراءات، ولكن له حق الاعتراض على المخالفة، وتساءل المواطن مُتعجباً: كيف لمخالفة مرورية تمَّ تقييدها ضدي قبل عام، ولم يتم تفعيلها إلا الآن؟

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