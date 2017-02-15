 تحذيرات من احتمالية انجرف ألغام أرضية إلى نجران بسبب السيول | صحيفة تواصل الالكترونية

تحذيرات من احتمالية انجرف ألغام أرضية إلى نجران بسبب السيول

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تحذيرات من احتمالية انجرف ألغام أرضية إلى نجران بسبب السيول

تواصل – سعود الخالد:

حذرت اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بمنطقة نجران، اليوم، من احتمالية أن تجرف السيول المنقولة من الأراضي اليمنية إلى وادي نجران ألغامًا أرضية، خلفتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.

وأكد أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، خلال اجتماع اللجنة اليوم، على أهمية تعزيز التوعية بمخاطر الألغام، وسبل معرفتها بكل شفافية ووضوح، حرصًا على سلامة المواطن الكريم والمقيم، داعيا الجميع إلى إبلاغ الجهات المعنية بمجرد رصد أجسام غريبة أو مشتبه بها في الوادي.

وقال أمير نجران: “إن الأخذ بالأسباب لا يتعارض مع إيماننا بالقضاء والقدر، فنحن معنيون اليوم بتعزيز الحماية المدنية وبكل ما من شأنه أن يقي الأرواح ويحمي الممتلكات من مخاطر السيول ومياه الأمطار وما تجرفه”.

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