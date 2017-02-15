الأسبوع المقبل.. جامعة الملك فيصل تُسلم خريجي الفصل الأول وثائق التخرّج

تواصل – واس:

أعلنت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة الملك فيصل عن مواعيد وإجراءات ومتطلبات تسليم وثائق التخرج لخريجي الفصل الدراسي الأول من برامج التعليم المطور للانتساب للعام 1437هـ -1438هـ وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم لطلبة إدارة الأعمال ، ويوم الخميس 26 جمادى الأولى الحالي لطلبة كليتي الآداب والتربية.

وأوضح عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن الدكتور عبدالله بن عبدالوهاب الفريدان أن العمادة قد أتاحت تقديم خدمات إلكترونية جديدة للطلبة بهذه المناسبة تتمثل في خدمات حجز موعد للحصول على الوثيقة ، وخدمة التفويض الإلكتروني لولي الأمر للطالبات لاستلام الوثيقة بالنيابة عنها، وخدمة طلب إرسالها عبر أرامكس إذ يستطيع الطالب طلب إرسالها عبر أرامكس بحيث تصله إلى العنوان الذي يريده داخل أو خارج المملكة، وخدمة إخلاء الطرف الإلكتروني، وخدمة الاستعلام عن صدور الوثيقة، حيث يستطيع الطالب الحصول على هذه الخدمات إلكترونياً دون عناء داعياً ,كافة الطلبة للرجوع إلى موقع العمادة للحصول على التعليمات بهذا الخصوص.