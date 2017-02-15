وزارة الاتصالات تُحدِّث نظامها لتلبية احتياجات السوق وجذب الاستثمار

تواصل – الرياض:

أكَّدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أنها تنوي تعديل الهيكل العام للنظام الحالي ونهجه؛ ليعكس التوجُّه الاستراتيجي الجديد لسياسة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن رؤية المملكة 2030؛ وليوفر القاعدة النظامية لتنفيذ أهداف ومبادرات القطاع ضمن برنامج التحول 2020.

وأوضحت ‘‘الوزارة‘‘ أن التغييرات المقترحة على النظام تتماشى مع احتياجات السوق، واتجاهات الصناعة، والمعايير الدولية، وأنها تعد أساسية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والابتكار بواسطة جهات حالية وجديدة، وذلك عبر توسيع نطاق القطاع ليغطي الاتصالات وتقنية المعلومات ككل، وتحديد أدوار مستقلة لوضع السياسات والتنظيم والتطوير والتمكين، وتعزيز المساءلة والشفافية بين الجهات المعنية في القطاع.

ودعت في ‘‘بيان‘‘، اليوم، جميع الأطراف المعنية لتقديم مرئياتهم، وما لديهم من بيانات وتحليلات ودراسات المقارنات ذات العلاقة التي تدعم رؤاهم، مبينة أنه على المشاركين تقديمها وفق عدد من الإرشادات كالتالي:

– الاطلاع على وثيقة طلب المرئيات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

– مراجعة مسودة مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

– تعبئة بيانات المشارك، وتقديم المرئيات وفقاً “لنموذج تقديم المرئيات.

– تقديم المرئيات في موعد أقصاه نهاية يوم 20 مارس 2017.