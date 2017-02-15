«كفاءة»: المركبة الأخفّ وزناً أقلّ استهلاكاً للوقود

تواصل – واس:

نصح المختصون في قطاع النقل بمركز كفاءة الطاقة، المواطن والمقيم بعدة نصائح فنية عند عزمه شراء مركبة جديدة. وقالوا: من الأمور البالغة الأهمية عند الرغبة في الشراء هو البحث عن “بطاقة اقتصاد الوقود” كونها المرشد الأمين لكفاءة المركبة في استهلاك الوقود، وتعد وسيلة مُثلى للتعرف على أفضل الخيارات في هذا الجانب، ومقارنة عدة أنواع من المركبات من شركات مختلفة لنفس الفئة، واختيار أفضلها توفيراً للوقود، وهي التي تقطع أكبر مسافة بالكيلومترات، بأقل نسبة من استهلاك الوقود.

وبينوا أن شراء مركبة جديدة يعتمد أيضا على عدة أمور منها، آخر التقنيات الموجودة في المركبة مثل التقنيات الموجودة في المحرك (الشحن التوربيني، الشحن فائق السرعة، . . . إلخ )، والتقنيات الموجودة في ناقل الحركة، بالإضافة إلى انسيابية الهواء والتقنيات الأخرى التي تؤثر على أداء المركبة، فالمحركات الصغيرة يمكن أن تعطي مستوى أداء مماثل لمستوى أداء محركات أكبر في ظل استخدام التقنيات السابقة.

وأضافوا أن وزن المركبة يلعب دوراً كبيراً في أدائها، فعلى سبيل المثال: المركبة التي يكون وزنها ثقيلاً، تحتاج إلى محركات كبيرة لتقدم الأداء الذي يتوقعه المستهلك، أما المركبات خفيفة الوزن فيمكنها أن تملك أداءً أفضل بمحرك صغير الحجم.

وتعتمد الكثير من الشركات الصانعة استراتيجيات لاستخدام مواد أخف وزناً في صناعة المركبة، مثل ألياف الكربون والألمنيوم، وقدر مختصون في كفاءة الطاقة حجم الوفر في استهلاك الوقود بين مستويات بطاقة اقتصاد الوقود إلى ما يتعدى 20 %.

وبين المختصون أن “بطاقة اقتصاد الوقود” تنقسم إلى ستة مستويات، ولكل مستوى لون يميزه، أعلاها (ممتاز) باللون “الأخضر الداكن” وهي المركبات الأعلى كفاءة في استهلاك الوقود، وأدناها (سيئ جداً) باللون “الأحمر” وهي ذات الكفاءة المتدنية.

وتتكون “بطاقة اقتصاد الوقود” من ستة مستويات، وهي:

· مستوى (ممتاز) الأعلى كفاءة مستوى ومعرف باللون الأخضر الداكن.

· مستوى (جيد جداً) ومعرف باللون الأخضر.

· مستوى (جيد) ومعرف باللون الأخضر الفاتح.

· مستوى (متوسط) ومعرف باللون الأصفر.

· مستوى (سيئ) ومعرف باللون البرتقالي.

· مستوى (سيئ جدًا) الأقل كفاءة ومعرف باللون الأحمر.

وأوضحوا أن تحديد القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة جاء استناداً إلى أنواع المركبات المتوفرة في المملكة، ووفقاً لنوعية استخدام المركبة، وذلك للمحافظة على التنوع في السوق وقدرته على تلبية الاحتياجات المختلفة للمستهلكين.