وحدات الماكرو بمستندات «وورد» تهدد أجهزة ماك ببرمجيات خبيثة

تواصل – وكالات:

نصحت بوابة التقنيات “آرس تكنيكا” أصحاب أجهزة ماك بالحرص وتوخي الحذر عند فتح مستندات “وورد” المرسلة، نظراً لأنه يمكن استغلال وحدات الماكرو بمستندات مايكروسوفت أوفيس من أجل تسريب برمجيات خبيثة إلى أجهزة ماك.

وأوضحت بوابة التقنيات أنه عندما يتم فتح مستند “وورد” بينما وحدات الماكرو فعالة، فإنه يمكن تنزيل ملفات وتثبيتها على الأجهزة. وعلى الرغم من أن هذه الطريقة في القرصنة الإلكترونية ليست متكررة كثيراً، إلا أنه يتوجب على المستخدم توخي الحرص والحذر.

وعلى الرغم من أنه يتم عادة تحذير المستخدم من تشغيل وحدات الماكرو عند فتح مستندات “وورد” على أجهزة ماك، إلا أنه ينبغي على المستخدم أن يأخذ هذا التحذير على محمل الجد، ومن الأفضل أن يتم تعطيل وحدات الماكرو تماماً في إعدادات برنامج مايكروسوفت “وورد”.