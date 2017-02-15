 بعد استياء أولياء الأمور.. «تعليم الباحة»: تأخر تعليق الدراسة بسبب «المدني» و«الأرصاد» | صحيفة تواصل الالكترونية

بعد استياء أولياء الأمور.. «تعليم الباحة»: تأخر تعليق الدراسة بسبب «المدني» و«الأرصاد»

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بعد استياء أولياء الأمور.. «تعليم الباحة»: تأخر تعليق الدراسة بسبب «المدني» و«الأرصاد»

تواصل – الباحة:

تذمر أولياء أمور طلاب بعض مدارس إدارة تعليم الباحة، لتفاجئهم بقرار تعليق الدراسة بعد إيصال أبنائهم إلى مدارسهم صباح اليوم الأربعاء، حيث تأخرت الإدارة في تعليق الدراسة في كل من قطاع الوسط وبلجرشي، والمندق حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

ومن جانبه، قدم المتحدث باسم تعليم الباحة محمد سعيد بن هضبان، اعتذاره لأولياء الأمور عن التأخر في إعلان التعليق وتعميمه، مبدياً استعداده للتعميم بالتعليق إن لزم الأمر في الأيام القادمة عبر وسائط التواصل قبل 12 مساء، مشيرًا إلى أن أسباب تأخر الإعلان تتفاوت الحالة الجوية الماطرة بين محافظات المنطقة – وفقاً لـ”عكاظ”-.

وحمّل المتحدث باسم تعليم الباحة، الدفاع المدني وهيئة الأرصاد مسؤولية التأخير كونهما لم يُشعرا منسوبي التعليم بتقويم وخطورة الحالة إلا في وقت متأخر، مؤكداً حرص تعليم الباحة على سلامة الطلاب والطالبات.

فيما منح مدير التعليم سعيد مخايش مديري المكاتب صلاحيات تقدير الحالة، واتخاذ قرار تعليق الدراسة من عدمه، مع التأكيد على أهمية متابعة تنقلات الطلاب والطالبات.

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