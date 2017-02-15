تجاوباً مع «تواصل».. «المياه الوطنية» تباشر مستنقع صرف أمام مدرسة بجدة

تواصل – عبدالرحمن المغيرة:

تفاعلت شركة المياه الوطنية مع خبر نشرته “تواصل” بعنوان (بالفيديو والصور.. مستنقع مياه صرف يغرق مدخل مدرسة بجدة ويمنع دخول الطالبات).

وأوضح محمد بن أحمد الزهراني، مدير وحدة أعمال جدة بشركة المياه الوطنية، أن الشركة تعمل جاهدة لخدمة علمائها والأخذ بملاحظاتهم وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأضاف: “نفيدكم بوقوف المختصين لدينا على موقع المشكلة وقاموا بمعالجتها فوراً، وجارٍ سحب المياه المتبقية من الموقع، وترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة”.