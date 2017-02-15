دراسة: المشروبات الغازية تزيد فُرص إصابة الأطفال بأمراض الكبد الدهني

تواصل – وكالات:

حذّرت دراسة حديثة أجراها باحثون في مستشفى بامبينو جيسو الإيطالية بالتعاون مع باحثين بريطانيين، من أن تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر يزيد من فرص إصابة الأطفال بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

وقال الباحثون في الدراسة التي نُشرت نتائجها في دورية “أمراض الكبد”: إنّ 271 طفلاً يعانون من السمنة المفرطة، و155 ممن تبلغ متوسط أعمارهم 12 عامًا يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، بحسب “الأناضول”.

وراقب الباحثون نوعية الأطعمة التي يتناولها الأطفال، ومقدار ونوعية المشروبات خاصةً المصادر الرئيسة لسكر الفركتوز، مثل المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، حيث وجدوا أن نحو 90% من الأطفال المشاركين في الدراسة يتناولون المشروبات الغازية باستمرار بنسب متفاوتة، وأن 95% منهم يستهلكون بانتظام وجبات خفيفة تتألف من البيتزا والأغذية المالحة والبسكويت.

وذكر الباحثون، أن تناول المشروبات الغنية بسكر الفركتوز قد يزيد من تركيز حامض اليوريك في الدم، وهو مرتبط بالإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، ويصيب مرض الكبد الدهني غالباً من يعانون من السمنة، والسكري، وارتفاع مستويات الكولسترول، وقد يؤدي لمشكلات صحية خطيرة قد تصل إلى تليّف الكبد عند الأطفال، وينتهي بالإصابة بسرطان الكبد أو الفشل الكبدي.

ويُصيب المرض نحو 25% من سكان العالم، وينتشر بصورة كبيرة في البلدان ذات الدخول المرتفعة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، علماً بأن دراسات سابقة كشفت أن سكر الفركتوز يرتبط بحدوث تغييرات في مئات الجينات بالدماغ، وأمراض مثل السكر وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الزهايمر، وأن المشروبات الغازية المحلاة بالسكر يمكن أن تؤدي لإصابة الخلايا المناعية بالشيخوخة المبكرة، وترك الجسم عُرضة للإصابة بالأمراض المزمنة بطريقة مشابهة لآثار التدخين.