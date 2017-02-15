5 معلومات لا تعرفها عن «AirPlay» لتشغيل الفيديو والصور

تواصل – وكالات:

طورت عملاق صناعة الإلكترونيات الأمريكية شركة “آبل” منذ فترة ميزة جديدة تعرف بـAirPlay والتي تسمح للمستخدمين بتشغيل ملفات الصوت والفيديو وحتى الصور، وغيرها مع طرف ثالث مثل السماعات الخارجية والتليفزيون المربوط بـ Apple TV وغيره.

ونرصد فيما يلي مجموعة من الحقائق عن هذه الميزة:

– هذه الخدمة ليست جديدة، حيث كانت شركة آبل تقدمها في السابق تحت اسم AirTunes من خلال برنامج آيتونز.

– تعد AirPlay خاصية برمجية “سوفت وير” وليست لها علاقة بأجهزة معينة فهي تتوافق مع العديد من الأجهزة المختلفة.

– هناك العديد من التطبيقات التي تدعم خاصية AirPlay مثل تطبيق Youtube وسبوتفي وغيرهما من التطبيقات الأخرى، عبر منصة iOS.

– هناك العديد من الأجهزة التي تدعم هذه الميزة في وقتنا الحالي وتتوافق معها، حيث كانت تعانى في الماضي من قلة الأجهزة التي تدعمها.

– يفضل استخدام الواي فاي لإقران الأجهزة معا، بدلاً من استخدام البلوتوث.