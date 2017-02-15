248 ألف فتاة تزوجنَّ دون 12 عاماً بأمريكا

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قالت المديرة التنفيذية لمنظمة “آن تشيند آت لاست” المُتخصِّصة في تقديم الدعم للنساء والفتيات “فرايداي ريس”: إنَّ 248 ألف فتاة في الولايات المتحدة، لا تزيد أعمار معظمهن عن 12 عاماً، تزوجنَّ في سن مُبكِّرة بينها حالات تزويج إجباري.

وذكرت ريس، أن أكثر من 167 ألف فتاة في 38 ولاية أمريكية، معظمهن لم تتجاوز أعمارهن 12 عاماً، تزوجن من رجال لم تتعدَّ أعمارهم 18 عاماً خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2010، كما أن 12 ولاية أخرى لم تستطع تزويدها بمعلومات حول عدد المتزوجين صغاراً خلال تلك الفترة، لكنها قدَّرت أن العدد الإجمالي للذين تزوجوا في تلك الفترة بلغ نحو 248 ألفاً في كامل الولايات، بحسب بيانات جمعتها المنظمة وقتها.